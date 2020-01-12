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Лайфхак дня: что делать, если в ледяной воде свело ногу

сегодня 06:42

Фото Pixabay

Крещение Господне приближается — это значит, скоро миллионы россиян отправятся нырять в ледяную прорубь; как уберечь себя и что делать, если ногу свело судорогой, — в материале Сиб.фм.

Несмотря на то, что судороги это распространённое явление, причина их до конца ещё не изучена. Предположительно, на это может повлиять интенсивная физическая нагрузка без разогрева. Если вдруг ногу свело судорогой при нырянии в ледяную воду в купели, то есть несколько советов, как предотвратить спазм. Однако перед этим стоит учесть — важно окунаться только в разрешённых местах, где поблизости дежурят спасатели, которые окажут квалифицированную первую помощь.

Первое: необходим массаж поражённого участка и расслабление мышц.

Второе: если боль после судорог остаётся, стоит применить горячий компресс на поражённое место.

Также существует один народный метод. Для этого нужно выпить стакан воды с лимонным соком, добавив туда щепотку соли.

Более того, существует возможность профилактики судорог. Для этого попробуйте придерживаться богатой витаминами и минералами диеты: зеленые листовые овощи, шпинат, рыба, тофу, орехи, молоко, йогурт, бананы, цельные зерна, семена кунжута и подсолнечника.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказывал, что можно сделать с ёлкой после новогодних праздников.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Новосибирск
Лайфхак
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