«Ловил себя на ощущении перспективы»: спикер новосибирского Заксобрания рассказал о своих впечатлениях от обращения президента

сегодня 19:37 Поделиться

фото законодательного собрания НСО

Сегодня президент России обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию; на встрече присутствовал спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив.

Владимир Путин 15 января выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Традиционно речь президента была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.

Для президента России сегодняшнее послание стало 16-м.

В числе гостей на оглашении послания президента страны присутствовал спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Я практически каждую минуту ловил себя на ощущении перспективы, — акцентировал спикер регионального парламента, комментируя Послание Президента сразу после окончания церемонии. — Пожалуй, именно это понятие — «перспектива» объединяет каждое предложение, каждую цифру, каждое решение, о которых говорил президент. Подчеркну – это были именно не обещания, а конкретные пошаговые предложения и решения для обеспечения поступательного развития страны, семьи, каждого жителя страны. Именно предложения и решения, которые гарантируют уверенность в будущем, перспективу», — отметил Андрей Шимкв.

По мнению спикера Заксобрания Новосибирской области, предложения касались почти всех сфер современной жизни. От масштабной эффективной системы поддержки семей, учителей, образования в целом, до целевой подготовке в региональных ВУЗах кадров для развития региональной экономики. Спикер оценил и перспективу внесения изменений в Конституцию России.

«Всё это укрепляет уверенность в том, что в завтрашний день, в десятилетие страна во главе с президентом идет, продумав и просчитав все до мелочей, сверху донизу. Подчеркну особо, что важнейшие для страны решения будут обсуждаться и приниматься на референдуме. И это — тоже о перспективе. И о том, что она зависит от каждого из нас», — рассказал Андрей Шимкив.

Спикер Заксобрания сообщил, что свою часть работы по корректировке законодательства и приведения его в соответствие с посланием президента, депутаты будут выполнять в первоочередном порядке.

Напомним, президент предложил кормить всех младшеклассников бесплатно.