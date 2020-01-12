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Материнский капитал в России начнут выплачивать за первенца

сегодня 16:34

Фото с сайта kremlin.ru

Выплата материнского капитала в России продлится до конца 2026 года; его размер увеличат на 150 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин предложил производить выплаты даже тем семьям, в которых появился первенец. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 15 января.

«Нам нужно поддержать молодых людей, которые мечтают о детях. Предлагаю новые меры поддержки молодых семей, которые должны вступить в силу в это же время. При рождении первенца семья должна получить маткапитал», – сказал Владимир Путин.

Кроме того российский лидер заявил о продлении действия программы материнского капитала в России как минимум до 31 декабря 2026 года.

Также прозвучал, что размер маткапитала увеличится ещё на 150 тысяч рублей.

«Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка. Общий размер маткапитала составит 616 617 рублей. В дальнейшем маткапитал будет ежегодно индексироваться», – подчеркнул президент.

Напомним, во время оглашения 16-го по счёту послания Федеральному собранию Владимир Путин назвал низкие доходы населения главной демографической проблемой.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

материнский капитал
Путин Владимир
Послание
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