Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Мэрия Новосибирска хочет сделать платной парковку возле цирка

сегодня 13:11

Фото с сайте мэрии Новосибирска

Жителям Новосибирска предложили выбрать вариант благоустройства территории в районе Нарымского сквера; вместо автопарковки может появиться пешеходный парк.

Городской опрос по выбору варианта благоустройства территории рядом с Новосибирским цирком стартовал сегодня в столице Сибири. Голосование продлится с 15 по 24 января и поможет властям определиться с тем, как будет выглядеть площадка перед центральной лестницей в Нарымском сквере. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, власти предложили создать новое озеленённое пространство, соединяющее здание Новосибирского государственного цирка, входную зону в Нарымский сквер и здание Вознесенского кафедрального собора.

Сейчас там стихийная автостоянка, которая не только мешает безопасному проходу пешеходов, но и, по оценке муниципалитета, ухудшает экологию.

По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, концепция благоустройства предлагает чёткое зонирование пространства, распределение пешеходных потоков, места для паркинга, новое озеленение, декоративное мощение.

В ходе голосования новосибирцам предлагают выбрать один из двух вариантов проекта.

Первый предусматривает благоустройство площади с учётом организации муниципальной платной парковки на 72 машино-места вдоль улицы Челюскинцев. В парке будет создано новое мощение, посажены новые деревья и кустарники, установлены лавочки и фонари.

Согласно второму варианту, площадь благоустраивается как общественное пешеходное озеленённое пространство.

«Этот проект предполагает новое дополнительное озеленение, установку малых архитектурных форм (лавочек, урн), новых фонарей освещения, а также организацию парковки на 50 машино-мест за цирком и в ближайшем радиусе доступности», – уточнили в мэрии.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Ложкин, представленные варианты являются предварительными решениями, а не итоговыми дизайн-проектами.

«В любом случае результат голосования будет учтён при разработке детального проекта благоустройства площади», – сказал он.

Также он добавил, что при наличии внебюджетных источников реализация проекта может начаться уже в 2020 году. В любом случае власти не намерены затягивать с началом благоустройства этой территории – работы они рассчитывают начать не позднее 2021 года.

По данным на 12:00 15 января, лидирует второй вариант благоустройства – его предпочли почти 75 % опрошенных.

Напомним, в декабре 2019 года мэрия Новосибирска заказала проект реконструкции шести скверов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Мэрия Новосибирска
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

134394
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59604
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
52437
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34412
Новосибирские караси поехали покорять Китай
32832
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32135
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
29763
Вертолёт до Новосибирска аварийно сел за огородами в Красноярском крае