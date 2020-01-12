Мэрия Новосибирска хочет сделать платной парковку возле цирка

сегодня 13:11 Поделиться

Фото с сайте мэрии Новосибирска

Жителям Новосибирска предложили выбрать вариант благоустройства территории в районе Нарымского сквера; вместо автопарковки может появиться пешеходный парк.

Городской опрос по выбору варианта благоустройства территории рядом с Новосибирским цирком стартовал сегодня в столице Сибири. Голосование продлится с 15 по 24 января и поможет властям определиться с тем, как будет выглядеть площадка перед центральной лестницей в Нарымском сквере. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, власти предложили создать новое озеленённое пространство, соединяющее здание Новосибирского государственного цирка, входную зону в Нарымский сквер и здание Вознесенского кафедрального собора.

Сейчас там стихийная автостоянка, которая не только мешает безопасному проходу пешеходов, но и, по оценке муниципалитета, ухудшает экологию.

По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, концепция благоустройства предлагает чёткое зонирование пространства, распределение пешеходных потоков, места для паркинга, новое озеленение, декоративное мощение.

В ходе голосования новосибирцам предлагают выбрать один из двух вариантов проекта.

Первый предусматривает благоустройство площади с учётом организации муниципальной платной парковки на 72 машино-места вдоль улицы Челюскинцев. В парке будет создано новое мощение, посажены новые деревья и кустарники, установлены лавочки и фонари.

Согласно второму варианту, площадь благоустраивается как общественное пешеходное озеленённое пространство.

«Этот проект предполагает новое дополнительное озеленение, установку малых архитектурных форм (лавочек, урн), новых фонарей освещения, а также организацию парковки на 50 машино-мест за цирком и в ближайшем радиусе доступности», – уточнили в мэрии.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Ложкин, представленные варианты являются предварительными решениями, а не итоговыми дизайн-проектами.

«В любом случае результат голосования будет учтён при разработке детального проекта благоустройства площади», – сказал он.

Также он добавил, что при наличии внебюджетных источников реализация проекта может начаться уже в 2020 году. В любом случае власти не намерены затягивать с началом благоустройства этой территории – работы они рассчитывают начать не позднее 2021 года.

По данным на 12:00 15 января, лидирует второй вариант благоустройства – его предпочли почти 75 % опрошенных.