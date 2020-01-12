Микроавтобус с пассажирами выбросило на встречку в Новосибирске

сегодня 07:18 Поделиться

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Колея на дамбе ГЭС снова стала причиной ЧП; к счастью, обошлось без жертв.

Вечером 14 января на дамбе ГЭС едва не случилась страшная авария. Маршрутный микроавтобус полный пассажиров вылетел из колеи и оказался на встречной полосе.

Лишь по счастливой случайности в этот момент на встречке не было автомобилей. Столкновения не произошло.

Напомним, на Толмачёвском шоссе, где из-за колеи регулярно происходят аварии, установили камеры фотофиксации.