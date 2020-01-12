Микроавтобус с пассажирами выбросило на встречку в Новосибирске
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Колея на дамбе ГЭС снова стала причиной ЧП; к счастью, обошлось без жертв.
Вечером 14 января на дамбе ГЭС едва не случилась страшная авария. Маршрутный микроавтобус полный пассажиров вылетел из колеи и оказался на встречной полосе.
Лишь по счастливой случайности в этот момент на встречке не было автомобилей. Столкновения не произошло.
Напомним, на Толмачёвском шоссе, где из-за колеи регулярно происходят аварии, установили камеры фотофиксации.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают