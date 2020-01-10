Недовольны зарплатой большинство новосибирцев: как правильно просить о повышении

сегодня 11:04 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Аналитики выяснили, что более 80 % работающих жителей Новосибирска не устраивает их зарплата; чаще всего своим доходом недовольны медики и специалисты, занятые в сфере искусства.

Медики, фармацевты, а также работники сферы искусства и медиа оказались в числе людей, которые чаще остальных жалуются на низкие зарплаты. Такие данные опубликовала служба исследований компании HeadHunter по результатам опроса соискателей.

Как выяснили аналитики, более 80 % работающих новосибирцев недовольны своим текущим доходом. При этом немалая часть опрошенных признались, что на прежнем месте работы они получали больше.

«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди "синих воротничков". Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов», – прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Эксперты также пообщались с соискателями на тему того, приходилось ли им просить руководство о повышении. Выяснилось, что добиться желаемого по итогам таких переговоров удалось 45 % новосибирцев.

При этом, как уточнили в компании HeadHunter, 44 % аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились определённых успехов в работе, 37 % – что уже долго не было повышения, 30 % – что повысили свою квалификацию и приобрели новые навыки. Еще 13 % сообщили начальству, что им предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой.

По словам Анны Осиповой, каждый второй работающий новосибирец признался, что испытывает дискомфорт при обсуждении зарплаты с руководством.

«Причём женщины испытывают неловкость чаще мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья», – добавляет она.

Для того, чтобы избежать волнения при обсуждении повышения зарплаты, эксперты советуют выбирать для разговора правильный момент.

«Начинать такой разговор с руководством лучше в трёх случаях. Во-первых, после оценки, подведения итогов или заключения крупной сделки, во-вторых, при росте количества задач, в-третьих, при изменении должности. Лучшее время для подобного разговора – третий-четвёртый квартал, так как именно в этот период идёт планирование бюджета на следующий год», – поделились специалисты.

В то же время не рекомендуется требовать повышения, апеллируя личными обстоятельствами, такими как рождение ребёнка и ипотека, или угрожая увольнением в случае отказа.

Сокращения в компании или масштабное урезание расходов на предприятии – тоже не лучшее время для просьб об увеличении оклада.

«Помните, что говорить о повышении зарплаты стоит аккуратно и точно, опираясь на ваши реальные профессиональные заслуги, а не на потребности. Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша заработная плата увеличилась?» – подчеркнула Анна Осипова.

Напомним, в январе сообщалось, что доходы новосибирцев за 10 лет вырастут вдвое.