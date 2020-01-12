Немецкая машина сбила подростка в Новосибирске
фото ГИБДД Новосибирска
Авария произошла на пешеходном переходе; мальчика доставили в больницу.
Водитель немецкого автомобиля Audi A6 двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Трикотажной. В пути следования по неустановленной пока причине мужчина 1975 года рождения допустил наезд на пешехода 2003 года рождения. Всё произошло в зоне пешеходного перехода.
С травмой ноги подростка увезла скорая. На месте работают дознаватели ГИБДД, которым предстоит установить полную картину происшествия.
Напомним, сегодня стало известно, что водитель в Новосибирске сбил пешехода и бросил его умирать на дороге.
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