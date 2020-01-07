Новосибирск показали в новой серии сериала «Доктор Кто»

сегодня 15:19 Поделиться

Кадр из сериала «Доктор Кто»

На днях вышла третья серия 12-го сезона под названием «Сирота 55»; зрители заметили табличку с надписью на русском языке.

Новосибирск засветился в популярном сериале BBC «Доктор Кто». Внимательные поклонники заметили на экране табличку с надписью на русском языке: в кадре нетрудно прочитать слово «Новосибирск».

По сюжету главные герои скрываются в подземном тоннеле после нападения инопланетян на СПА-курорт, находящийся на необитаемой планете под названием «Сирота-55». Там они находят табличку со странной надписью.

— Похоже на русский, – говорит один из персонажей.

— Новосибирск. Это сибирская станция метро, – отвечает Доктор.

— Это Земля.

Так герои узнают, что необитаемая планета – Земля, пережившая ядерную войну и изменение климата.

Напомним, в начале января хор из Сибири набрал миллион просмотров на YouTube с кавер-версией песни из сериала «Ведьмак».