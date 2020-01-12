Новосибирск: события 16 января

сегодня 06:01 Поделиться

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Рабочая неделя в Новосибирске подходит к концу, однако в четверг в городе пройдёт много важных событий; самые интересные из них — в материале Сиб.фм.

Борьба

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирской области с 16 по 19 января при поддержке Правительства региона. В соревнованиях примут участие около 450 сильнейших борцов страны. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, чемпионат – один из решающих стартов, определяющих участников игр Олимпиады в составе сборной команды России. Соревнования пройдут по следующим весовым категориями – 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг. В каждой весовой категории определяется победитель, серебряный призер и два бронзовых призера.

Чемпионат России пройдет на территории МВК "Новосибирск Экспоцентр" (ул. Станционная, 104).

Безопасное Крещение

Сегодня пройдёт итоговое совещание по обеспечению безопасности во время проведения религиозного праздника Крещение Господне.



В совещании примут участие представители департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, МКУ "Служба АСР и ГЗ", муниципальной аварийно-спасательной службы, ГУ МЧС (ГИМС), МВД России по городу Новосибирску, министерства здравоохранения Новосибирской области, организаторы купелей.



Мероприятие состоится в 11 часов по адресу: ул. Колыванская, 4.

Охрана природы

В Правительстве региона подведут итоги работы регионального минприроды в 2019 году



Совещание проведет заместитель Губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов. На мероприятии со вступительным словом выступит министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко. Руководители профильных подразделений выступят с докладами об итогах деятельности регионального минприроды в 2019 году в сфере лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Также на совещании будут представлены доклады о состоянии и проблемах охраны государственных природных заказников регионального значения, об особенностях ведения лесного хозяйства государственными автономными учреждениями – лесхозами и охотничьего хозяйства в Новосибирской области в прошлом году.



Мероприятие состоится в большом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, 2-й этаж). Начало в 14.00.

Чехов и театр

Большая выставка "Чехов и театр", приуроченная к юбилею писателя, открывается в галерее "Мир книги". Театральный художник Владимир Авдеев представляет свои художественные работы, эскизы, макеты и архивные фотографии, связанные с постановкой произведений Чехова в различных театрах страны. Владимир Авдеев, художник, Член Союза художников России. Родился в Новосибирске. В 1993 окончил факультет истории и теории искусств Уральского государственного университета им. А.М. Горького. С 1979 участвует в международных, зарубежных, всесоюзных, всероссийских, зональных, региональных и областных художественных выставках.

Открытие выставки пройдёт 16 января в 18:00 в галерее "Мир книги", холл 3 этажа Новосибирской областной научной библиотеки (Советская, 6). Сбор гостей с 17:30