Новосибирцам предложили купить пластинки «Битлз» за 250 тысяч рублей

сегодня 17:34 Поделиться

фото из открытых источников

Житель Новосибирска накануне всемирного дня «Битлз» продаёт коллекцию пластинок; средняя стоимость одной пластинки – около 30 тысяч рублей.

Новосибирец продаёт коллекцию виниловых дисков легендарной британской группы The Beatles за 250 тысяч рублей. Объявления появились на сайте «Авито» несколько дней назад. Владелец дорогостоящей коллекции выставил её на продажу незадолго до всемирного дня «Битлз», который наступит завтра, 16 января.

Коллекционер продаёт записи самых популярных альбомов группы. Среди них White Album, Help, A Hard Day`s Night, Yellow Submarine. В общей сложности сибиряк по имени Вадим выставил на продажу девять альбомов The Beatles. Самые дорогие стоят 35 тысяч рублей, однако есть чуть дешевле – за 18 тысяч. Всего коллекция новосибирского фаната ливерпульской четвёрки обойдётся в 251 тысячу рублей.

Для сравнения, на «Авито» также продаётся CD-диск с «Белым альбомом» «Битлз», однако стоит он в разы дешевле – 500 рублей. Стоит отметить, что перед грядущим праздником в честь группы новосибирцы опубликовали множество товаров с их символикой. Кто-то продаёт книгу «The Beatles Антология» за 7 тысяч рублей.

В книжных магазинах множество литературы про историю группы, однако именно этот экземпляр 2002 года от издания «Росмэн» давно снят с продажи. Сейчас редкую книгу можно купить только у коллекционеров.

Ещё одно необычное объявление опубликовали на «Авито» больше недели назад. Жительница Новосибирска продаёт детскую коляску, которая оформлена в честь Yellow Submarine «Битлз». Стоит коляска 4 тысячи рублей. По словам автора объявления, она в хорошем состоянии.

Всемирный день «Битлз» празднуют с 16 января 2001 года по инициативе ЮНЕСКО. Дату выбрали в честь открытия клуба The Cavern в 1957 году. Именно там начинали свой путь к славе Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон, к которым позже присоединился четвёртый «битл» – Ринго Старр.

Напомним, на прошлой неделе жительница Новосибирска выставила на продажу самый дорогой вермут в мире.