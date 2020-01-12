Новосибирцев предупредили о нависшей смертельной угрозе
фото с сайта pixabay.com
Неблагоприятная погода сохранится в Новосибирске до 19 января; власти предупредили жителей об опасных сосульках на крышах зданий.
Чтобы избежать трагических последствий, руководителям управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда и владельцам торговых и промышленных зданий власти поручили обратить особое внимание на состояние крыш.
«Срочно принять меры по очистке кровель от снега и сосулек, организовать работу по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций», – говорится в официальном заявлении мэрии.
Также специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям напомнили жителям, что в случае ЧС необходимо обращаться по телефону 051.
Напомним, 14 января синоптики пообещали новосибирцам двухнедельный снегопад.
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