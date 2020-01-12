Новосибирцы выиграли почти 60 миллионов рублей в лотереях

сегодня 09:57 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

По всей России за год было куплено 83 миллиона лотерейных билетов; среди победителей – три жителя Новосибирска.

Жители Новосибирской области в 2019 году выиграли в лотерею более 57 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Восемь жителей региона, которые приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях, стали обладателями огромных выигрышей – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Всего в 2019 году было продано 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22 % больше показателя за 2018 год. Обладателем выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стал 171 клиент «Почты России», в том числе трое жителей Новосибирска.

Напомним, в декабре житель Новосибирска выиграл 8 миллионов рублей в лотерею.