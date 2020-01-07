Омский преподаватель совратил восемь школьниц

сегодня 17:06 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Перед судом предстанет фотограф, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении педагога по фотографии, которого обвиняют в совращении девочек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Как установили правоохранители, 35-летний преподаватель дополнительного образования, обучая несовершеннолетних искусству фотографирования, несколько раз совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Также на компьютере обвиняемого были найдены снимки с обнажёнными детьми.

В настоящее время мужчина заключён под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу: в худшем случае сибиряку грозит лишение свободы сроком на 12 лет.

Напомним, 7 января стало известно, что солиста Новосибирского оперного театра подозревают в изнасиловании ребёнка.