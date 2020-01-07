Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Омский преподаватель совратил восемь школьниц

сегодня 17:06

фото с сайта pixabay.com

Перед судом предстанет фотограф, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении педагога по фотографии, которого обвиняют в совращении девочек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Как установили правоохранители, 35-летний преподаватель дополнительного образования, обучая несовершеннолетних искусству фотографирования, несколько раз совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Также на компьютере обвиняемого были найдены снимки с обнажёнными детьми.

В настоящее время мужчина заключён под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу: в худшем случае сибиряку грозит лишение свободы сроком на 12 лет.

Напомним, 7 января стало известно, что солиста Новосибирского оперного театра подозревают в изнасиловании ребёнка.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

фотография
Омская область
дети
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

137810
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59701
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
52692
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34504
Новосибирские караси поехали покорять Китай
32893
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32142
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
29910
Вертолёт до Новосибирска аварийно сел за огородами в Красноярском крае