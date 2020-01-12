Пассажирский автобус перевернулся под Томском
фото из группы «Регион 70» соцсети «ВКонтакте»
Водитель не справился с управлением и съехал с трассы; в автобусе было 10 пассажиров.
В Томской области сегодня перевернулся автобус с пассажирами. ЧП произошло на трассе Кузовлёво – Светлый.
По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, где автобус перевернулся.
В момент ДТП в салоне рейсового ПАЗа находились 10 человек. На данный момент неизвестно, получили они травмы или нет.
Напомним, вечером 14 января в Новосибирске микроавтобус с пассажирами выбросило на встречку.
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