Пассажирский автобус перевернулся под Томском

сегодня 17:12 Поделиться

фото из группы «Регион 70» соцсети «ВКонтакте»

Водитель не справился с управлением и съехал с трассы; в автобусе было 10 пассажиров.

В Томской области сегодня перевернулся автобус с пассажирами. ЧП произошло на трассе Кузовлёво – Светлый.

По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, где автобус перевернулся.

В момент ДТП в салоне рейсового ПАЗа находились 10 человек. На данный момент неизвестно, получили они травмы или нет.

Напомним, вечером 14 января в Новосибирске микроавтобус с пассажирами выбросило на встречку.