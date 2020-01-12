Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Пассажирский автобус перевернулся под Томском

сегодня 17:12

фото из группы «Регион 70» соцсети «ВКонтакте»

Водитель не справился с управлением и съехал с трассы; в автобусе было 10 пассажиров.

В Томской области сегодня перевернулся автобус с пассажирами. ЧП произошло на трассе Кузовлёво – Светлый.

По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, где автобус перевернулся.

В момент ДТП в салоне рейсового ПАЗа находились 10 человек. На данный момент неизвестно, получили они травмы или нет.

Напомним, вечером 14 января в Новосибирске микроавтобус с пассажирами выбросило на встречку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

пассажирские перевозки
Томская область
ГИБДД
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

137810
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59701
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
52692
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34504
Новосибирские караси поехали покорять Китай
32893
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32142
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
29910
Вертолёт до Новосибирска аварийно сел за огородами в Красноярском крае