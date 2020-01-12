Погода в Новосибирске на 16 января: снег и пробки продолжаются
Фото Pixabay
На Новосибирск продолжает сыпаться снег; вероятно, это приведёт к серьёзным заторам на дорогах.
Погода в Новосибирске сегодня, 16 января, остаётся стабильной. Как и накануне, ожидается большое количество снега и возможны длинные пробки. В то же время в Новосибирске станет несколько теплее. Температура воздуха днём не опустится ниже пяти градусов. Возможно понижение до минус шести ближе к ночи.
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