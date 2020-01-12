Послание президента Федеральному собранию-2020: где и во сколько смотреть трансляцию

сегодня 11:58 Поделиться

Фото с сайта kremlin.ru

Сегодня президент Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию; оглашение займёт около часа времени.

Более 1300 гостей и почти тысяча журналистов вживую услышат сегодня, 15 января, традиционное послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию. Оглашение документа, которое начнётся в 12:00 по московскому времени, будут транслировать федеральные каналы, а также СМИ.

По данным «РИА Новости», на церемонии будут присутствовать члены Совета федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели Заксобраний субъектов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

В этом году основной тематикой послания станет социальная ситуация в стране. Глава государства остановится на проблемах преодоления бедности и улучшения демографической обстановки. Ожидается, что речь пойдёт и о механизмах реализации национальных проектор. Вопрос внешней политики тоже вряд ли останется в стороне.

Новосибирцы смогут посмотреть трансляцию послания президента в 16:00 по местному времени в эфире федеральных каналов – Первого канала и «России-1», а также онлайн-версиях российских СМИ.

Любопытно, что в 2020 году обращение главы государства впервые увидят туристы на склоне горы Эльбрус на высоте 3847 метров, а также на борту Международной космической станции. При поддержке активистов ОНФ послание будет транслироваться в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте России.

Напомним, в декабре социологи назвали Владимира Путина одним из главных людей 2019 года в России.