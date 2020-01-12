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Доступный интернет с бесплатным трафиком может появиться в России

сегодня 17:02

ФОТО PIXABAY.COM

Доступ к интернету в России может стать бесплатным; президент Владимир Путин анонсировал поддержку отечественного программного обеспечения.

Запуск проекта "Доступный интернет" анонсировал президент России во время послания Федеральному Собранию 15 января.

"Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект "Доступный интернет". Людям не придётся платить за сам доступ к сети, за интернет-трафик", — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в стране будут создаваться условия, чтобы как можно больше стартапов стали успешными. "Считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. Развитие должно вестись за счёт отечественного программного обеспечения", — подчеркнул он.

Напомним, во время ежегодного обращения к членам Федерального Собрания Владимир Путин предложил обеспечить учащихся младших классов бесплатными горячими обедами в школах.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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