Путин назначил кандидата на пост премьер-министра России

вчера 23:22 Поделиться

Фото с сайта "Налоги в мире"

Правительство России в полном составе подало в отставку; пост Дмитрия Медведева может занять глава ФНС Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин назначил возможным премьер-министром страны главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина сегодня, 15 января. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в пресс-службе Кремля. По данным агентства, Мишустин согласился.

Ранее руководители парламентских партий ЛДПР и "Справедливая Россия" высказались, кто может занять пост премьер-министра России после отставки правительства, сообщал "Интерфакс". По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вероятные претенденты — министр финансов Антон Силуанов и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Может быть тот же Силуанов, он был первым вице-премьером. Может быть это будет Чемезов, он занимался нашими технологиями", — объяснил Жириновский.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов видит в лице нового премьера другую кандидатуру. По его мнению, вероятный преемник Медведева — глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату он многое посмотрел, многое для себя понял. Он понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет", — цитирует агентство Миронова.

Сегодня, 15 января, правительство России по инициативе премьера Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Это произошло спустя несколько часов после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию. По словам Медведева, такой шаг позволит принимать Путину "нужные решения". Также Путин сообщил, что Медведева могут назначить заместителем председателя Совета безопасности после сбора нового кабмина.

Напомним, сегодня спикер новосибирского Заксобрания прокомментировал обращение Владимира Путина.