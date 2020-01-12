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Путин предложил кормить всех младшеклассников бесплатными горячими обедами

сегодня 16:44

Фото с сайта kremlin.ru

Учащиеся с первого по четвёртый классы в России смогут бесплатно получать горячие обеды; средства на это выделят из бюджетов трёх уровней.

Обеспечить всех российских школьников, учащихся в 1-4 классах, бесплатными горячими обедами предложил президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Чтобы организовать бесплатное горячее питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Но дело не только в деньгах. Нужно наладить и инфраструктуру. Даже во времена СССР этого не делалось. Это, конечно, потребует времени. Призываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году», – сказал глава государства.

Кроме того, во время традиционного послания президент объявил о продлении срока действия в стране программы материнского капитала. При этом на выплаты смогут рассчитывать даже те семьи, в которых появился первенец.

Напомним, сегодняшнее обращение Владимира Путина — уже 16-е по счёту, выступление главы государства транслируют по всем федеральным каналам, на МКС и Эльбрусе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

школьники
Владимир Путин
президент
Послание
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