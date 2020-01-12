Пьяные цыганки устроили в новосибирском супермаркете фуршет с водкой и селёдкой

сегодня 17:58 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Необычное поведение посетительниц удивило сотрудников одного из супермаркетов в Новосибирске; группа цыганок устроила застолье прямо в магазине.

Стихийный фуршет с распитием спиртных напитков организовали в новосибирском супермаркете на улице Серафимовича цыганки. Персонал торгового зала вынужден был вызвать охрану. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Как рассказали в организации, инцидент произошёл днём 14 января.

Три молодые женщины цыганской национальности с малолетней девочкой расположились за столом, предназначенным для упаковки продуктов. Там они устроили настоящий фуршет, разлив по одноразовым стаканчикам водку и сок.

По требованию бойцов ГБР женщины покинули магазин, однако через некоторое время вернулись.

«Они продолжили употребление спиртного, но уже тайком: бутылку водки цыганки прятали в одежде, на стол же выставляли только стаканчики с соком и закуску – селёдку со сметаной», – рассказали подробности инцидента в «Гвардии».

Сотрудникам охранного агентства пришлось повторно выпроводить женщину на улицу, объяснив, что распитие спиртного в общественных местах запрещено российским законодательством.

Напомним, в конце декабря пьяные новосибирцы напали на сотрудников охранного агентства в сауне.