Пьяные цыганки устроили в новосибирском супермаркете фуршет с водкой и селёдкой
фото с сайта pixabay.com
Необычное поведение посетительниц удивило сотрудников одного из супермаркетов в Новосибирске; группа цыганок устроила застолье прямо в магазине.
Стихийный фуршет с распитием спиртных напитков организовали в новосибирском супермаркете на улице Серафимовича цыганки. Персонал торгового зала вынужден был вызвать охрану. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Как рассказали в организации, инцидент произошёл днём 14 января.
Три молодые женщины цыганской национальности с малолетней девочкой расположились за столом, предназначенным для упаковки продуктов. Там они устроили настоящий фуршет, разлив по одноразовым стаканчикам водку и сок.
По требованию бойцов ГБР женщины покинули магазин, однако через некоторое время вернулись.
«Они продолжили употребление спиртного, но уже тайком: бутылку водки цыганки прятали в одежде, на стол же выставляли только стаканчики с соком и закуску – селёдку со сметаной», – рассказали подробности инцидента в «Гвардии».
Сотрудникам охранного агентства пришлось повторно выпроводить женщину на улицу, объяснив, что распитие спиртного в общественных местах запрещено российским законодательством.
Напомним, в конце декабря пьяные новосибирцы напали на сотрудников охранного агентства в сауне.
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