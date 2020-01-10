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Пьяный сибиряк выстрелил из ружья в собственную дочь

сегодня 10:56

Фото с сайта pixabay.com

В Республике Алтай мужчина через дверь ранил свою 13-летнюю дочь из огнестрельного оружия; сейчас девочка в тяжёлом состоянии находится в больнице.

В селе Турочак Республики Алтай произошла трагедия. Местный житель в нетрезвом состоянии с ружьём пришёл выяснять отношения с женой, которая подала на развод. Женщина заперлась в квартире жилого дома и удерживала дверь.

По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Республике Алтай, мужчина, несмотря на то, что в доме были малолетние дети, в том числе его 13-летняя дочь, выстрелил во входную дверь. Девочка получила проникающее огнестрельное ранение в грудь. После этого мужчина вышел во двор и сделал ещё несколько выстрелов по окнам веранды и дома, а затем покинул место преступления.

Ребёнок с тяжёлым ранением был доставлен в районную больницу, где врачи оказали ей квалифицированную помощь.

Сотрудники полиции по горячим следам определили местонахождение стрелявшего и задержали его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершённое в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом».

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.

Напомним, 10 января ребёнок в Новосибирске провалился в открытый люк.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Республика Алтай
СУ СКР
ребёнок пострадал
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