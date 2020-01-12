С улиц Новосибирска за сутки вывезли 17 тысяч кубометров снега

сегодня 16:49 Поделиться

фото с сайта «Протех.ру»

Техника по уборке снега работает в две смены; за сутки на дороги высыпали больше 800 тонн отсева и реагента.

За сутки дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с городских улиц 17 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на заместителя начальника отдела муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог Владимира Миллера.

Дорожная техника работает в городе в две смены. 14 января в первую смену снег вывозили 190 единиц, во вторую – 264. Кроме того, в помощь дорожникам были привлечены 57 самосвалов.

На дороги областного центра за сутки было высыпано 796 тонн отсева дроблёных горных пород и 32 тонны реагента «Бионорд».

Напомним, Новосибирску пообещали затяжной снегопад на две недели.