С улиц Новосибирска за сутки вывезли 17 тысяч кубометров снега
фото с сайта «Протех.ру»
Техника по уборке снега работает в две смены; за сутки на дороги высыпали больше 800 тонн отсева и реагента.
За сутки дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с городских улиц 17 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на заместителя начальника отдела муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог Владимира Миллера.
Дорожная техника работает в городе в две смены. 14 января в первую смену снег вывозили 190 единиц, во вторую – 264. Кроме того, в помощь дорожникам были привлечены 57 самосвалов.
На дороги областного центра за сутки было высыпано 796 тонн отсева дроблёных горных пород и 32 тонны реагента «Бионорд».
Напомним, Новосибирску пообещали затяжной снегопад на две недели.
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