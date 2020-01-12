Шквалистый ветер и снегопады пообещали Новосибирску

сегодня 17:49 Поделиться

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МЧС по Новосибирской области распространило предупреждение об усилении ветра; в ближайшие дни в области похолодает, будет идти сильный снег.

Непогода надвигается на Новосибирскую область. В ближайшие дни сотрудники МЧС прогнозируют заносы на дорогах, мокрый снег и порывистый ветер. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, сход наледи с крыш.

Уже 16 января ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. К субботе, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, порывы могут достигать 23 метров в секунду. При этом похолодает до 14 градусов ниже нуля.

Напомним, 14 января Новосибирску пообещали снегопад на две недели.