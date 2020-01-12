Сибиряк пытался совершить акт самосожжения
фото pixabay.com
С ожогами 70% тела мужчину доставили в больницу; он в тяжёлом состоянии.
ЧП произошло сегодня в Иркутской области. 32-летний местный житель пришёл к зданию вневедомственной охраны в городе Шелехове, обнажился и попытался провести акт самосожжения.
По предварительным данным, мужчина получил 70% ожогов тела. Его экстренно госпитализировали в больницу. По данным главы города Сергея Липина, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Как сообщает Следком по Иркутской области, сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину действий пострадавшего. Никаких требований он не выдвигал.
Известно, что мужчина стоял на учёте в психиатрической клинике.
Напомним, в сентябре общественный деятель в Удмуртии совершил акт самосожжения.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают