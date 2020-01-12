Сибиряк пытался совершить акт самосожжения

сегодня 18:12 Поделиться

фото pixabay.com

С ожогами 70% тела мужчину доставили в больницу; он в тяжёлом состоянии.

ЧП произошло сегодня в Иркутской области. 32-летний местный житель пришёл к зданию вневедомственной охраны в городе Шелехове, обнажился и попытался провести акт самосожжения.

По предварительным данным, мужчина получил 70% ожогов тела. Его экстренно госпитализировали в больницу. По данным главы города Сергея Липина, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Следком по Иркутской области, сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину действий пострадавшего. Никаких требований он не выдвигал.

Известно, что мужчина стоял на учёте в психиатрической клинике.

Напомним, в сентябре общественный деятель в Удмуртии совершил акт самосожжения.