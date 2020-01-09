Смерть шестилетней девочки и её отца на пожаре проверит новосибирский Следком
фото с сайта pixabay.com
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара; погибли мужчина и ребёнок.
Сотрудники СК по Новосибирской области устанавливают обстоятельства гибели шестилетней девочки и её отца во время пожара в Барабинском районе.
Трагедия произошла 15 января. После тушения возгорания в жилом доме были обнаружены тела мужчины и ребёнка.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Следователи уже назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.
Напомним, 9 января при разборе сгоревшего в Искитиме рынка, обнаружили труп одного из арендаторов.
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