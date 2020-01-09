Смерть шестилетней девочки и её отца на пожаре проверит новосибирский Следком

сегодня 15:47 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара; погибли мужчина и ребёнок.

Сотрудники СК по Новосибирской области устанавливают обстоятельства гибели шестилетней девочки и её отца во время пожара в Барабинском районе.

Трагедия произошла 15 января. После тушения возгорания в жилом доме были обнаружены тела мужчины и ребёнка.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Следователи уже назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.

Напомним, 9 января при разборе сгоревшего в Искитиме рынка, обнаружили труп одного из арендаторов.