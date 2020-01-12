Собаки насмерть загрызли сторожа в Красноярске
фото с сайта pixabay.com
Следователи устанавливают обстоятельства смерти сторожа производственной базы; тело 58-летнего мужчины обнаружили со следами укусов.
В Красноярске правоохранители обнаружили тело 58-летнего сторожа со следами укусов собак. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал Сиб.фм, в декабре 2019 года в Гусиноозёрске местные жители обнаружили новорождённого ребёнка, которого разорвали собаки. Тогда следователи объявили в розыск мать младенца.
Напомним, в ноябре 2019 года стая бездомных собак чуть не загрызла девочку под Новосибирском.
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