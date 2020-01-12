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Собаки насмерть загрызли сторожа в Красноярске

сегодня 17:42

фото с сайта pixabay.com

Следователи устанавливают обстоятельства смерти сторожа производственной базы; тело 58-летнего мужчины обнаружили со следами укусов.

В Красноярске правоохранители обнаружили тело 58-летнего сторожа со следами укусов собак. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в декабре 2019 года в Гусиноозёрске местные жители обнаружили новорождённого ребёнка, которого разорвали собаки. Тогда следователи объявили в розыск мать младенца.

Напомним, в ноябре 2019 года стая бездомных собак чуть не загрызла девочку под Новосибирском.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

животные
Красноярский край
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