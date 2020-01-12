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Советский район Новосибирска оставили без крещенских купелей

сегодня 16:18

фото из группы «Сообщество Академгородка» соцсети «ВКонтакте»

Спасатели решили не открывать купели в новосибирском Академгородке; выходить на лёд опасно.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не открывать крещенские купели в Советском районе Новосибирска.

Оттепели сыграли со льдом злую шутку. Несмотря на толщину в 40 сантиметров, лёд стал рыхлым и опасным из-за большого количества трещин и выхода воды на поверхность. Как сообщает группа «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте», под снегом вода выступила на поверхность льда на 10-15 сантиметров.

Напомним, Сиб.фм опубликовал адреса разрешённых купелей, график их работы и схемы проезда к ним.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Крещение
крещенские купания
купель
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