Советский район Новосибирска оставили без крещенских купелей
фото из группы «Сообщество Академгородка» соцсети «ВКонтакте»
Спасатели решили не открывать купели в новосибирском Академгородке; выходить на лёд опасно.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не открывать крещенские купели в Советском районе Новосибирска.
Оттепели сыграли со льдом злую шутку. Несмотря на толщину в 40 сантиметров, лёд стал рыхлым и опасным из-за большого количества трещин и выхода воды на поверхность. Как сообщает группа «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте», под снегом вода выступила на поверхность льда на 10-15 сантиметров.
Напомним, Сиб.фм опубликовал адреса разрешённых купелей, график их работы и схемы проезда к ним.
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