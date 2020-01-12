Старейшую теплотрассу реконструировали в Новосибирске
фото предоставлено СГК
СГК завершила реконструкцию трубопровода «Запад-2»; по этой трассе в город идёт тепло от ТЭЦ-3.
Два года сибирская герерирующая компания вела реконструкцию теплотрассы «Запад-2». Это одна из пяти трасс, по которой в город подаётся тепло. СГК вложила в проект около 70 миллионов рублей.
Теплотрасса, которую построили в 1940-х годах, до реконструкции фактически не работала. Тепло потребители получали от котельной «Сибсельмаша». Благодаря реконструкции старый теплоисточник будет закрыт, а для потребителей, которых переключили на ТЭЦ, снизится тариф на тепло.
Напомним, ФАС не согласилась с решение суда о снижении тарифов на тепло в Новосибирске.
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