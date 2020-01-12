Топ-5 упоминаний Новосибирска в знаменитых фильмах

сегодня 05:05 Поделиться

Скриншоты из х/ф "Ёлки", "Доктор Кто", "Александр Пархоменко", "Вылет самолёта задерживается", "Долгие проводы"

Столица Сибири часто мелькает в больших российских (и не только) премьерах; о самых известных упоминаниях Новосибирска в кино – в подборке Сиб.фм.

Пятое место – «Ёлки»

Знаменитый российский фильм «Ёлки» – про Новый год. А Новый год – это всегда снег, зима, радость и прочее. Всего этого хватает в Новосибирске и именно поэтому герои Сергея Светлакова и Ивана Урганта совершают пересадку в аэропорту «Толмачёво». Уже в третьей части «Ёлок» в Новосибирске снимали целые эпизоды фильма.

Четвёртое место – «Александр Пархоменко»

Фильм с участием Фаины Раневской об участнике Гражданской войны Александре Пархоменко частично снимался в Новосибирске. Работу начали в 1941 году в Киеве, затем в Ташкенте. Пархоменко погиб 3 января 1921 года, и по сюжету в кадре должно было быть много снега. Именно поэтому заключительную сцену снимали рядом с Заельцовским парком в Новосибирске. Здесь и появились знаменитые кадры с Фаиной Раневской, которая с папиросой в зубах исполняет романс на фортепиано.

Третье место – «Вылет самолёта задерживается»

Не все фильмы прославили Новосибирск съемками в городе. Некоторым хватило и упоминания. Пример – снятый в 1974 году фильм Леонида Марягина по пьесе Веры Пановой «Сколько лет, сколько зим!». По сюжету героиня Татьяны Лавровой полюбила персонажа Владимира Заманского в конце войны. После расставания на 20 лет они встретились в аэропорту, но тут же вновь разлучились – женщина улетала к мужу в Новосибирск с мамой и двумя дочками. Одна из девочек рассказала про город своего отца парню, с которым только что познакомилась.

«Он в Новосибирске, в Академгородке, вы, наверное, слышали. Он то там, то в Москве, а мы к нему летаем, то мама, то я, то сестра, главным образом мама, конечно; и в каникулы, и просто так иногда, вечно кто-нибудь улетает или прилетает, даже его любимый пирог с капустой возим ему из Москвы по воздуху. Когда кончу университет, тоже поеду в Новосибирск работать, восхитительно будем существовать там с папой», – говорит героиня.

Второе место – «Долгие проводы»

На втором месте – драма, снятая в 1971 году, в которой Новосибирск упоминается в довольно грустном контексте. По сюжету мать и взрослеющий сын не понимают друг друга. Все время сын рвётся к отцу, который живёт далеко – в Новосибирске. А мать тем временем страдает от одиночества.

Первое место – «Доктор Кто»

Нашумевший кадр – Новосибирск попал в один из эпизодов знаменитого сериала BBC «Доктор Кто». Главные герои по сюжету фильма скрываются после нападения инопланетян на необитаемой планете «Сирота-55». В один момент на стене они замечают надпись на русском: «Новосибирск».

Тогда Доктор рассказал, что это сибирская станция метро. А полуразрушенная и заброшенная планета – это Земля.