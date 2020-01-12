У Новосибирской области заберут дорогу до Томска
фото "знаки.ру"
Дорогу из Новосибирска в Томск передадут в федеральную собственность; вопрос обсудили в правительстве Новосибирской области.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сегодня прошло совещание о передаче автомобильной дороги Новосибирск – Колывань – Томск из государственной собственности в федеральную. Об этом сообщает ИА REGNUM.
На встрече присутствовали представители Новосибирска, Томска, а также специалисты Сибуправдора и ТУАД.
В настоящее время намечены сроки подачи соответствующих документов в Росавтодор.
Напомним, сегодня на трассе под Томском перевернулся пассажирский автобус.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают