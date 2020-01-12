У Новосибирской области заберут дорогу до Томска

сегодня 18:33 Поделиться

фото "знаки.ру"

Дорогу из Новосибирска в Томск передадут в федеральную собственность; вопрос обсудили в правительстве Новосибирской области.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сегодня прошло совещание о передаче автомобильной дороги Новосибирск – Колывань – Томск из государственной собственности в федеральную. Об этом сообщает ИА REGNUM.

На встрече присутствовали представители Новосибирска, Томска, а также специалисты Сибуправдора и ТУАД.

В настоящее время намечены сроки подачи соответствующих документов в Росавтодор.

Напомним, сегодня на трассе под Томском перевернулся пассажирский автобус.