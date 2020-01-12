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У Новосибирской области заберут дорогу до Томска

сегодня 18:33

фото "знаки.ру"

Дорогу из Новосибирска в Томск передадут в федеральную собственность; вопрос обсудили в правительстве Новосибирской области.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сегодня прошло совещание о передаче автомобильной дороги Новосибирск – Колывань – Томск из государственной собственности в федеральную. Об этом сообщает ИА REGNUM.

На встрече присутствовали представители Новосибирска, Томска, а также специалисты Сибуправдора и ТУАД.

В настоящее время намечены сроки подачи соответствующих документов в Росавтодор.

Напомним, сегодня на трассе под Томском перевернулся пассажирский автобус.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

дороги
Томская область
Новосибирскавтодор
Колывань
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