В Новосибирске судебные приставы помогли дольщице получить квартиру

сегодня 09:37 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска купила двухкомнатную квартиру, но справить новоселье не смогла; компания-застройщик оказалась банкротом, а конкурсный управляющий отказался передавать квартиру.

Судебные приставы города Новосибирска помогли жительнице Новосибирска получить квартиру. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщина купила двухкомнатную квартиру в строящемся доме. Однако когда дом был сдан, ей не отдали ключи от нового жилья. Как выяснилось, организация-застройщик была признана банкротом. Конкурсный управляющим мотивировал отказ тем, что квартира была куплена у организации, выполнявшей подрядные работы.

«Женщина обратилась в суд, который удовлетворил иск. Однако компания не спешила выполнять законные требования покупательницы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Владелица жилья обратилась в службу судебных приставов. Пристав-исполнитель вручил конкурсному управляющему постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности. В результате женщина получила ключи от долгожданной квартиры.

Напомним, 30 декабря приставы напомнили сибирячке о долге, поздравив её с днём рождения.