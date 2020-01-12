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В Новосибирске судебные приставы помогли дольщице получить квартиру

сегодня 09:37

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска купила двухкомнатную квартиру, но справить новоселье не смогла; компания-застройщик оказалась банкротом, а конкурсный управляющий отказался передавать квартиру.

Судебные приставы города Новосибирска помогли жительнице Новосибирска получить квартиру. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщина купила двухкомнатную квартиру в строящемся доме. Однако когда дом был сдан, ей не отдали ключи от нового жилья. Как выяснилось, организация-застройщик была признана банкротом. Конкурсный управляющим мотивировал отказ тем, что квартира была куплена у организации, выполнявшей подрядные работы.

«Женщина обратилась в суд, который удовлетворил иск. Однако компания не спешила выполнять законные требования покупательницы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Владелица жилья обратилась в службу судебных приставов. Пристав-исполнитель вручил конкурсному управляющему постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности. В результате женщина получила ключи от долгожданной квартиры.

Напомним, 30 декабря приставы напомнили сибирячке о долге, поздравив её с днём рождения.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

жильё
Новосибирск
судебные приставы
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