Владимир Путин назвал главную угрозу демографическому будущему России

сегодня 16:21 Поделиться

Фото из прямой трансляции канала «Россия-1»

Низкие доходы населения глава государства назвал главной угрозой улучшения демографической ситуации в стране; социальная сфера стала ключевой темой ежегодного послания президента Федеральному собранию.

Обеспечение устойчивого демографического роста в России станет ключевой задачей руководства страны на ближайшие годы.

«Каждый наш шаг, новый закон, госпрограмму мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения населения России», – об этом Владимир Путин заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию сегодня, 15 января.

Назвав низкие доходы населения одной из главных проблем демографии, Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

«Причём с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать выплату, нужно указать легальный и официальный доход. Нужно сделать эту процедуру максимально простой. В каждом субъекте федерации доходы могут разниться. Сначала выплаты составят половину прожиточного минимума. Потом нужно будет оценить, как работает эта система. И, если этого окажется недостаточно, мы переведём на полный прожиточный минимум. В среднем это 11 тысяч рублей», – сказал глава государства.

Как ожидается, главными темам послания-2020 станут вопросы преодоления бедности и повышения доходов населения. Этот обращение главы государства стало для него 16-м по счёту.

На оглашении присутствуют члены Совета федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели Заксобраний субъектов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

По итогам послания президента традиционно формируется перечень поручений, а также разрабатываются соответствующие законопроекты. Депутаты Госдумы заслушивают президента, чтобы обсудить план реализации.

Напомним, послание президента Федеральному собранию сегодня транслируют на всех федеральных каналах России, а также на МКС и Эльбрусе.