Владимир Путин сказал, что думает о «двух президентских сроках подряд»

сегодня 17:19 Поделиться

Фото из прямой трансляции канала «Россия-1»

Российский лидер высказался о возможности занимать пост президента два срока подряд; Путин «не считает этот вопрос принципиальным».

Ряд поправок в Конституцию анонсировал президент Владимир Путин во время традиционного послания Федеральному Собранию 15 января. Среди них – изменение требований к кандидатам на пост главы государства.

«Более строгие требования должны быть к кандидатам на пост президента России. Отсутствие двойного гражданства – не только на этот момент, но и когда-либо ранее», – сказал Путин.

В ходе обращения глава государства также прокомментировал звучащие мнения о том, что одно лицо не должно занимать пост президента более дух сроков подряд.

«Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим», – заявил глава государства.

Напомним, сегодня, 15 января, Владимир Путин объявил об увеличении в России размера материнского капитала.