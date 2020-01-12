Власти рекомендуют эвакуироваться: в Сибири шесть человек отравились неизвестным веществом

сегодня 10:17 Поделиться

Фото grants.fcsp.ru

Что стало причиной отравления людей в Иркутской области – неизвестно; Роспотребнадзор начал проверку после происшествия.

Шесть человек пострадали в городе Тайшете Иркутской области из-за отравления неизвестными веществами накануне утром, 14 января. Об этом сообщил сайт «Иркутск Сегодня» со ссылкой на региональное управление МЧС. По данным ведомства, пострадавшие почувствовали учащённое сердцебиение и повышенное давление. Перед этим все люди ощутили неприятный запах на улице Ключевой.

Троих пострадавших госпитализировали, ещё трое жителей получили амбулаторную помощь. Сегодня, 15 января, Роспотребнадзор взял пробы воды. Также в ведомстве рекомендовали жителям домов, в которых замечены случаи отравления, временно эвакуироваться.

Возможные причины отравления сейчас неизвестны. Издание также сообщает, что сотрудники МЧС на данный момент пытаются выяснить причины заражения. В свою очередь Роспотребнадзор обещает предоставить результаты экспертизы в течение двух дней с момента взятия пробы.

Напомним, в конце декабря прошлого года житель Новосибирска погиб из-за отравления угарным газом.