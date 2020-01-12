«Всем выйти из сумрака!»: центр Новосибирска украсят 1500 ярких фонарей

сегодня 14:47 Поделиться

Фото со страницы Анатолия Локтя в Facebook

Концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска в рамках гостевых маршрутов утвердили в мэрии; сейчас власти ищут деньги на реализацию проекта.

Наиболее значимые здания и территории, расположенные вдоль гостевых маршрутов Новосибирска, подсветят с помощью декоративных осветительных установок. Об этом сообщили в мэрии города.

В списке объектов утверждённой властями концепции – 61 жилое и общественное здание, 19 территорий, улиц, площадей, бульваров, три сквера – Театральный, Первомайский и сквер Героев революции, а также 19 сооружений, в том числе Октябрьский мост.

«Для светового оформления понадобится установить более 1600 новых опор. Для каждой территории и магистрали будут применяться свои виды декоративных осветительных установок», – уточнили в мэрии.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, за основу были взяты гостевые маршруты, обозначенные при подготовке к чемпионатам мира по хоккею и волейболу, центр города. Он уточнил, что впоследствии эти принципы организации освещения будут применяться и на других территориях – в заводских районах, промышленных площадках, отдалённых жилмассивах.

«Чтобы на карте города не оставалось тёмных пятен», – подчеркнул градоначальник.

Локоть также отметил, что утверждение концепции по освещению гостевых маршрутов – только один из этапов работы по благоустройству сибирской столицы.

«Следующий шаг – поиск схем финансирования данного проекта. Один из вариантов – заключение концессионного соглашения. Уже есть предложения от крупных структур, и я поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии прорабатывать эти возможности», – объяснил Анатолий Локоть.

Напомним, 15 января мэрия Новосибирска запустила опрос жителей о дальнейшей судьбе автопарковки у городского цирка.