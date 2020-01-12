Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2
фото с сайта СГК
Сегодня вечером жителей левобережья Новосибирска напугал сильный хлопок на ТЭЦ-2; никакого взрыва не было.
Жители левого берега Новосибирска сегодня вечером услышали мощный хлопок с территории ТЭЦ-2. Одни предположили, что это взрыв, другие успокоили, что звук носит технологический характер.
«Хлопок, который произошёл на ТЭЦ-2 является технологическим процессом. Каких-либо проблем нет. Служба пожаротушения выезжала на место для проверки. Их помощь не потребовалась», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В пресс-службе СГК сообщили, что в настоящее время выясняют, с чем был связан хлопок.
«ТЭЦ работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе СГК.
Напомним, в сентябре новосибирцы уже слышали аналогичный хлопок с территории ТЭЦ-2.
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