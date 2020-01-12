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Больше половины россиян рады отставке правительства

сегодня 09:52

Фото из открытых источников

Правительство страны ушло в отставку в полном составе; это сделано, чтобы президент мог сам принимать необходимые решения.

Положительно относятся к отставке правительства Российской Федерации 54 % россиян. Об этом говорят результаты исследования портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов России.

Стоит отметить, что негативно к отставке отнеслись лишь 5 % опрошенных. 25 % респондентов восприняли отставку нейтрально, 16 % затруднились с ответом.

Как сообщал ранее Сиб.фм, об отставке сообщил Дмитрий Медведев 15 января 2020 года после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в контексте обозначенного президентом ряда изменений в Конституции России.

Напомним, 15 января Путин назначил кандидата на пост премьер-министра России.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Правительство РФ
Президент
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