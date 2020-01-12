Детёныша орангутана показал Новосибирский зоопарк

сегодня 17:43 Поделиться

фото Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило

Малышку скрывали от зрителей 3 месяца; воспитывают орангутана люди.

Новосибирский зоопарк показал малышку орангутана. 15 января ей исполнилось 3 месяца. До этого времени рождение Джулии, так назвали новую постоялицу зоопарка, держали в тайне.

Это второй детёныш самки орангутана по имени Мишель. Кормить малышку мама отказалась, и выхаживать её пришлось людям. В первое время сотрудникам приходилось находиться рядом с Джулией и днём, и ночью – кормление требовалось практически постоянно. При рождении малышка весила всего 1370 граммов, сейчас её вес составляет 3,5 килограмма. Биологи зоопарка уже задумываются о том, как скорее познакомить Джулию с другими представителями орангутанов.

«У орангутанов, как известно, длинное детство. Самки кормят детенышей молоком до 3-4 лет. После окончания вскармливания детеныши ещё долго остаются рядом с мамами. Конечно, мы выкормим Джулию, но расти ей нужно среди сородичей. Это очень важно. От этого зависит правильное развитие детёныша, его физическое и психическое здоровье», – рассказала заместитель директора Новосибирского зоопарка по науке Ольга Шило.

Специалисты зоопарка надеются, что мама Мишель примет свою малышку. Пока за Джулией ухаживают три-четыре человека, к которым она привыкла. Показывать малышку публике пока не собираются, но обещают публиковать фотоотчёты о жизни Джулии.

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