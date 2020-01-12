«Её точно кто-то прячет»: сотни добровольцев вышли на поиски пропавшей под Новосибирском Алёны Касталановой

сегодня 16:36 Поделиться

Фото СКР по Новосибирской области

Жители Карасука организовали собственную поисковую операцию; добровольцы считают, что с девочкой могло что-то случиться.

На поиски пропавшей Алёны Касталановой из Карасука Новосибирской области вышли сотни местных жителей сегодня днём, 16 января. Об этом рассказал Сиб.фм один из участников поисковой операции. Жильцы вышли на поиск около 15:00. В общем чате в Telegram добровольцы утверждают, что девочку видели накануне около девяти часов вечера в общежитии.

«Мне достоверный источник в полиции рассказал, что её видели в девять вечера в общежитии. Местные спросили у неё, кто она такая и откуда пришла. Она не ответила и пошла дальше», – говорит участник операции.

Другие также пишут, что теряют надежду на хороший исход поисковой операции. По их словам, девочка пропала уже больше суток назад и всё это время находится без еды, воды и сна.

«Вы понимаете, она уже очень давно ушла из дома. У меня мысли, что что-то плохое могло случиться. Ну невозможно, чтобы ребёнок сутки вообще нигде не появлялся. Ни соседи, ни друзья не сдали девочку. Сам отец ещё вчера на поисках сказал, что не думает о хорошем», – пишет подписчик чата.

Другой участник операции утверждает, что девочка не могла так долго находиться на улице одна.

«Её точно кто-то укрывает. Она не может уйти пешком так далеко. Сейчас она либо где-то в тепле сидит, либо кто-то её прячет», — пишет мужчина.

Добровольцы проверили здание заброшенной аптеки на улице Союзной, 21. Также проверили всевозможные подвали, погреба и большую часть подъездов. По их данным, ни на одной из камер девочку не заметили. Также местные жители обошли местные торговые точки, учреждения, квартиры людей – каждый опрошенный знает о случившемся, но утверждает, что девочку не видел.

Десятилетняя Алёна Касталанова вышла из музыкальной школы на улице Совхозной около 15:00 накануне, 15 ноября. С тех пор о её местоположении ничего не известно. Ранее Сиб.фм писал, что отец пропавшей по неизвестным причинам отказался от помощи поисковиков «Лиза Алерт». Сегодня Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Поиски продолжаются.

Напомним, отец пропавшей в Карасуке девочки сообщил полиции, что она ранее не сбегала, хотя это не так.