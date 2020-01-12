Крещение-2020: мэрия Новосибирска опубликовала официальный список купелей

сегодня 19:41 Поделиться

фото с сайта "метеопрогноз"

В день Крещения в Новосибирске будут официально открыты семь купелей; врачи и спасатели не рекомендуют омовения нетрезвым и больным людям.

В день религиозного праздника Крещения Господня в Новосибирске будет открыть семь официальных купелей. В мэрии Новосибирска назвали их окончательные адреса и график работы.

утверждены семь водных объектов:

- Октябрьский район – р. Обь (в районе Бугринского моста), с 10 до 24 часов;

- Ленинский район – карьер на Юго-Западном ж/м (ул. Связистов, 131), с 8 до 24 часов;

- Ленинский район – р. Обь, микрорайон Затон (ул. Заобская, 97), с 10 до 24 часов;

- Ленинский район – пожарный причал МЧС (ул. Моторная), с 8 до 20 часов;

- Ленинский район – озеро Медвежье (ул. Ягодинская, 30/1), с 0 до 24 часов;

- Центральный округ – озеро Жемчужина Сибири (ул. Охотская, 84), с 9 до 21 часа;

- Калининский район – озеро Спартак (ул. Красных Зорь, 3), с 10 до 24 часов.

«Сейчас проводится очистка площадок и подъездов к купелям, с завтрашнего дня организаторы приступают к вырубке льда для подготовки самих купелей», – рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.

Спасатели уже проверили толщину льда на всех разрешённых местах. Она соответствует нормативу и составляет 25 сантиметров. Приёмка купелей будет проведена 18 января.

На всех местах омовения будут дежурить спасатели и медики. Они предупреждают новосибирцев, что залезать в ледяную воду с хроническими заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения – недопустимо.

Напомним, Советский район Новосибирска в этом году оставили без крещенских купелей.