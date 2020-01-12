Крещение-2020: синоптики уточнили прогноз погоды на 19 января в Новосибирске
Фото из архива Сиб.фм
В воскресенье, 19 января, в Новосибирске погода ожидается пасмурной, будет идти снег; в ночь на Крещение ожидается переменная облачность без осадков.
В воскресенье, 19 января, на территории Новосибирской области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. В крещенскую ночь будет переменная облачность без осадков. По данным сайта gismeteo.ru, в ночь на 19 января температура воздуха будет -16...-17 градусов, днём столбики термометра покажут -10...-12.
Ночью будет дуть южный ветер 2-4 метра в секунду, днём он изменит направление на западное. Атмосферное давление будет стабильным – 756 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что определить, какая погода будет в тот или иной день, уверенно можно лишь накануне.
Напомним, 15 января в МЧС назвали запрещённые для купания места.
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