Крещенские купания сделали платными в Сибири
фото с сайта pixabay.com
В Новокузнецке обряд омовения решили перенести в бассейны; за вход нужно заплатить.
Решение о размещении крещенских купелей пересмотрели власти Новокузнецка. Из-за аномально тёплой погоды выходить на лёд людям запретили, а вместо иорданей предлагают окунуться в бассейн.
«Это касается, прежде всего, парка отдыха "Водный". Толщина льда на реке Кондоме в этом месте не соответствует нормативам безопасного пребывания на ледяной поверхности значительного числа людей», – сообщает сайт Vse42 со ссылкой на пресс-службу администрации Новокузнецка.
На территории города не будет ни одной проруби. Обряд омовения переносят в бассейны. «Родник» будет работать с 18:00 до 22:00 18 января и с 10:00 до 20:00 19 января. За часовое посещение придётся выложить 320 рублей. Бассейн «Буревестник» готов принять паломников бесплатно, но только при наличии медсправки и удостоверения личности. Работать купель будет 19 января с 10:00 до 14:00. По абонементам организуют обряд крещения для посетителей бассейнов «СибГИУ» и «Запсибовец». Часовое омовение оценили здесь в 100 рублей.
У желающих окунуться в прорубь такая возможность есть, но для этого придётся уехать из Новокузнецка. Природные купели будут организованы на Беляевском роднике у Сосновки, в селе Костенково на реке Чумыш или в Кузедеево.
Напомним, 18 января митрополит Новосибирский и Бердский Никодим лично освятит воду в Вознесенском кафедральном соборе.
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