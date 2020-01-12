Крещенские купания сделали платными в Сибири

сегодня 16:19 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В Новокузнецке обряд омовения решили перенести в бассейны; за вход нужно заплатить.

Решение о размещении крещенских купелей пересмотрели власти Новокузнецка. Из-за аномально тёплой погоды выходить на лёд людям запретили, а вместо иорданей предлагают окунуться в бассейн.

«Это касается, прежде всего, парка отдыха "Водный". Толщина льда на реке Кондоме в этом месте не соответствует нормативам безопасного пребывания на ледяной поверхности значительного числа людей», – сообщает сайт Vse42 со ссылкой на пресс-службу администрации Новокузнецка.

На территории города не будет ни одной проруби. Обряд омовения переносят в бассейны. «Родник» будет работать с 18:00 до 22:00 18 января и с 10:00 до 20:00 19 января. За часовое посещение придётся выложить 320 рублей. Бассейн «Буревестник» готов принять паломников бесплатно, но только при наличии медсправки и удостоверения личности. Работать купель будет 19 января с 10:00 до 14:00. По абонементам организуют обряд крещения для посетителей бассейнов «СибГИУ» и «Запсибовец». Часовое омовение оценили здесь в 100 рублей.

У желающих окунуться в прорубь такая возможность есть, но для этого придётся уехать из Новокузнецка. Природные купели будут организованы на Беляевском роднике у Сосновки, в селе Костенково на реке Чумыш или в Кузедеево.

Напомним, 18 января митрополит Новосибирский и Бердский Никодим лично освятит воду в Вознесенском кафедральном соборе.