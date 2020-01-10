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Курсант скончался в танковом институте Омска

сегодня 16:42

фото с сайта pixabay.com

Тело обнаружили утром; по предварительным данным, без признаков насилия.

В одной из казарм Омского бронетанкового инженерного института утром обнаружили бездыханное тело 20-летнего курсанта. Об этом сообщает сайт «Ом-1».

По данным издания, на теле молодого человека не обнаружено каких-либо признаков того, что смерть наступила в результате насильственных действий. По предварительной причине, у курсанта оторвался тромб. Причиной смерти специалисты называют сердечную недостаточность.

Как сообщает издание, однокурсники и сослуживцы отзываются о молодом человеке положительно. Родственники сейчас пытаются установить истинную причину смерти молодого человека.

Напомним, 10 января в деле Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, появился новый подозреваемый.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
танковое училище
курсант умер
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