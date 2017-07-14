Квартет соболей не могут выселить из центра Новосибирска

сегодня 11:41 Поделиться

фото с сайта «Архитектура Новосибирска»

Активисты микрорайона «Шлюз» больше года ждут переезда скульптуры «Сибирские просторы»; о переезде соболей говорят уже больше двух лет, однако они всё ещё в центре города.

Городские власти Новосибирска сообщили, что переезд скульптуры «Сибирские просторы» с четырьмя соболями на Красном проспекте пока невозможен. Об этом рассказала известная новосибирская общественница и жительница «Шлюза» Светлана Каверзина. Ответ содержится в запросе, который она направляла в администрацию Советского района о размещении квартета соболей на улице Русской, 1.

«Перенос данной скульптуры возможен только после решения вопроса о благоустройстве территории, на которой она размещена в настоящее время», – объяснили в ответе администрации.

Также администрация Советского района подчеркнула, что поддерживает желание общественной организации «У нас на Шлюзе», которая занимается вопросами по переезду соболей.

«Спросили про наших "Соболей" – когда же уже? Мы же ждём. Отвечают: Ближе к апрелю начнём более активные действия», – комментирует пост администратор группы «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте».

Решение убрать скульптуру «Сибирские просторы» с Красного проспекта приняли ещё летом 2017 года. Тогда разработчики проекта по реконструкции Красного проспекта и улицы Ленина заявили, что соболя не вписываются в план.

«Сегодня то ландшафтное решение, которое предлагают авторы, достаточно плохо коррелирует с существующей скульптурой соболей. Наверное, это символ города и, наверное, ему можно найти подходящее место у нас в городе. Этим будет заниматься художественный совет», – сказал нынешний главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, который тогда был советником мэра.

Кроме того, мнения горожан по поводу размещения скульптуры разделились. Кто-то считал, что она портит внешний вид Новосибирска, а другие были уверены, что соболя – такой же символ города, как оперный театр.

Спустя год стало известно: соболя могут переехать на постоянное место жительства на улицу Русскую или площадь на въезде в Новосибирск со стороны аэропорта Толмачёво. Однако по итогам голосования не удалось выбрать одну площадку: за «Шлюз» и Толмачёво отдали примерно одинаковое количество голосов.

Художественный совет Новосибирска утвердил решение о демонтаже скульптуры 20 декабря 2018 года. В августе 2019 года мэр города предложил ещё одну альтернативную площадку для размещения соболей – жилмассив на окраине «Пригородный простор», который находится на границе с селом Толмачёво.

Скульптура «Сибирские просторы» стоит напротив здания на улице Красный проспект, 30 – между домом Ленина и бывшим магазином «Под строкой». Её установили к 115-летию Новосибирска – 28 июня 2008 года. Изначально в проект изваяния также входил фонтан. Авторы проекта – художник Юрий Бурика и архитекторы Алексей Коваленко и Евгений Боярищев.

Напомним, в начале января жители Новосибирска выступили против возведения памятника Николаю Чудотворцу.