Лайфхак дня: как выглядеть стройнее

сегодня 06:44 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Все мы хотим выглядеть максимально привлекательно. Но лишние килограммы порой портят всю картину. Редакция Сиб.фм собрала вместе несколько советов, которые помогут вам выглядеть лучше.

Как скрыть лишние сантиметры (даже размеры) с помощью одежды? Ответы вы найдёте в нашем материале.

Во-первых, прежде всего, покупайте вещи по размеру. Слишком узкие футболки и джинсы только подчеркнут жировые складочки. Слишком объёмные вещи тоже только добавят килограммы и подчеркнут недостатки фигуры. Поэтому выбирайте лучше вещи, в которых вы будете чувствовать себя не зажато, а комфортно, но при этом не как в картофельном мешке.

Вот-вторых, подчеркивайте самые узкие места – талию и запястья. Заправляйте рубашку в джинсы (если они с завышенной талией), закатывайте рукава. Не бойтесь, это только подчеркнёт ваши достоинства.

Старайтесь выбирать монохромный образ – облачайтесь полностью в тёмно-зелёный, чёрный, синий. Но полностью откажитесь от блестящих нарядов – они только зрительно увеличат ваши габариты.

И последнее – ваше спасение в крупных и броских аксессуарах. Детали всегда отвлекают внимание от проблемных зон.

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