Летевшая на красный скорая врезалась в иномарку в центре Новосибирске
фото из группы «ДТП САС 54 - Новости Новосибирска Автоспас» соцсети «ВКонтакте»
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Новосибирске; очевидцы утверждают, что легковушка не пропустила спецавтомобиль на перекрёстке.
Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись утром 15 января на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Гоголя в Новосибирске. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавший. Информация об этом размещена в группе «ДТП САС 54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали очевидцы, легковушка двигалась по Гоголя от улицы Каменской в сторону Ольги Жилиной. При этом скорая с включёнными проблесковыми маячками и сигналом ехала по улице Семьи Шамшиных.
«Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора, в этот момент и произошло столкновение», – уточнили свидетели аварии.
Как рассказали Сиб.фм в Госавтоинспекции по Новосибирску, за рулём иномарки находилась девушка.
"В результате ДТП пострадали два доктора — мужчина и женщина, находившиеся в Газели скорой помощи. Они доставлены предварительно с сотрясениями головного мозга и ушибами", — уточнили в ГИБДД.
Напомним, серьёзное ДТП с участием такси произошло вечером 15 января в Новосибирске.
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