Летевшая на красный скорая врезалась в иномарку в центре Новосибирске

сегодня 10:36 Поделиться

фото из группы «ДТП САС 54 - Новости Новосибирска Автоспас» соцсети «ВКонтакте»

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Новосибирске; очевидцы утверждают, что легковушка не пропустила спецавтомобиль на перекрёстке.

Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись утром 15 января на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Гоголя в Новосибирске. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавший. Информация об этом размещена в группе «ДТП САС 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, легковушка двигалась по Гоголя от улицы Каменской в сторону Ольги Жилиной. При этом скорая с включёнными проблесковыми маячками и сигналом ехала по улице Семьи Шамшиных.

«Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора, в этот момент и произошло столкновение», – уточнили свидетели аварии.

Как рассказали Сиб.фм в Госавтоинспекции по Новосибирску, за рулём иномарки находилась девушка.

"В результате ДТП пострадали два доктора — мужчина и женщина, находившиеся в Газели скорой помощи. Они доставлены предварительно с сотрясениями головного мозга и ушибами", — уточнили в ГИБДД.

Напомним, серьёзное ДТП с участием такси произошло вечером 15 января в Новосибирске.