Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей

сегодня 14:38 Поделиться

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Президент Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал семьям, в которых появился первый ребёнок; сумма выплаты составит 466 тысяч рублей.

Впервые в России действие программы материнского капитала будет распространяться и на те семьи, где родился первенец. С такой инициативой выступил глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию 15 января.

Новые правила, как отметил президент, должны начать действовать уже с 1 января 2020 года.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка», – сказал Владимир Путин.

Одновременно глава государства предложил увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей.

Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка.

«Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», – пообещал президент.

Семьи, в которых на 1 января 2020 года уже есть один ребёнок, после рождения второго малыша будут получать материнский капитал уже в новом, увеличенном размере – то есть в сумме 616 617 рублей.

Определённые льготы действуют и в отношении тех семей, которые стали родителями в третий и последующий разы и при этом успели получить материнский капитал.

«При рождении третьего ребёнка государство "гасит" за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 15 января во время оглашения послания Совету федерации глава государства предложил обеспечить всех младшеклассников страны горячими обедами в школах.