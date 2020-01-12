Мэр Новосибирска прокомментировал инициативу Путина о бесплатных обедах для школьников

сегодня 16:11 Поделиться

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Власти Новосибирска поддержали предложение президента об обеспечении всех младшеклассников бесплатными горячими обедами; правда, далеко не во всех школах города можно организовать полноценные столовые.

Мэр сибирской столицы Анатолий Локоть назвал инициативу главы государства Владимира Путина о горячих обедах для всех учащихся начальных классов «важным шагом в оздоровлении детей». При этом градоначальник подчеркнул, что для реализация этого поручения потребуется помощь вышестоящих бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Поставленная задача масштабная и требует серьёзного пересмотра подходов. В большинстве школ мы сможем сделать это быстро, но у нас есть учреждения, спроектированные и построенные в довоенное и военное время, – там просто нет места, где можно организовать питание большого количества детей», – сказал Анатолий Локоть.

По словам мэра, власти готовы решать эти вопросы.

«Но муниципалитет не сможет это сделать в одиночку, нужна поддержка вышестоящих бюджетов», – подчеркнул новосибирский глава.

Напомним, 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию президент России предложил ввести бесплатные горячие обеды для всех младшеклассников.