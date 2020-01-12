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Митрополит Новосибирский и Бердский лично освятит крещенскую воду в Вознесенском соборе

сегодня 13:07

Фото с официального сайта Новосибирской митрополии

В Крещенский сочельник, который отмечается православными христианами 18 января, митрополит Новосибирский и Бердский лично освятит воду и возглавит Божественную литургию в Вознесенском соборе.

Накануне и в сам праздник Крещения в главном храме Новосибирска – Вознесенском соборе, митрополит Никодим совершит Божественные литургии. Об этом сообщается на сайте Новосибирской митрополии.

Божественная литургия в Крещенский сочельник начнётся 18 января в 9:00. В этот же день в 17:00 митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершит всенощное бдение. На следующий день, 19 января, в 9:00 в Крещение владыка возглавит Божественную литургию и Великое освящение воды. Оба мероприятия будут проходить в Вознесенском соборе.

Во время праздничных дней на территории Вознесенского собора будут раздавать Крещенскую воду. 18 января – с 12:00 до 17:00, 19 и 20 января – с 7:00 до 19:00.

Напомним, 15 января Сиб.фм рассказал о том, где будут проводиться крещенские купания.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Крещение
вода
Новосибирск
яндекс.дзен

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