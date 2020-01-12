Многодетная семья чуть не погибла на пожаре под Новосибирском

сегодня 15:49 Поделиться

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожарный извещатель, установленный в одном из домов села Горбуново Куйбышевского района, своевременно подал сигнал о возгорании; от пожара спаслась многодетная семья.

В селе Горбуново Куйбышевского района в ночь на 16 января загорелся частный бревенчатый дом. Пожарный извещатель, установленный внутри помещения, оповестил жильцов дома и передал сигнал о возгорании на пульт дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На момент прибытия пожарных подразделений в доме никого не было. Муж с женой и их четверо детей, старшему из которых всего 11 лет, были на улице. При этом мужчина, пытавшийся потушить огонь самостоятельно, получил незначительные ожоги. Ему была оказана медицинская помощь.

Пожарные подразделения ликвидировали открытый очаг возгорания в течение часа. Огонь бушевал на площади 80 квадратных метров. На месте ЧП работает дознаватель пожарного надзора, который устанавливает причины возгорания.

В настоящее время семья находится у родственников.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что это уже не первый случай, когда пожарные извещатели спасли от гибели людей. За два года сигнальные устройства спасли жизни 44 человек, из которых 28 – дети.

Напомним, 30 декабря пожарный извещатель спас имущество многодетной семьи в Бердске.